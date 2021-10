Stand: 28.10.2021 09:30 Uhr Torüchbetahlen vun Soforthülp

Jede veerte Corona-Soforthülp mutt woll vull or deelwies torüchbetahlt warrn. Putzbüddels un Kosmetikers müssen in'n eersten Lockdown süss Weken lang tomaken – nu schüllt se Hülpsgeld för de Tiet torüchöverwiesen. Na Informatschonen vun NDR 90,3 hefft sik al Lüüd ut de Professchonen vörnahmen, dorgegen antogahn. Dat Problem is woll, dat man sik nich enig is, wat för Kösten för de Tiet tomals tellt warrn dröfft. De Investitschons- un Födderbank is graad dorbi un kickt de olen Andrääg op Corona-Hülp na. | Stand 28.10.2021 Kl. 9:30

