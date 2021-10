Stand: 27.10.2021 09:30 Uhr Mit Mask in de School

An de Hamborger Scholen mutt jeedeen ok wieder wat vör Mund un Nees binnen. De Senaat will sik eerstmal ankieken, woans de Harvstferien op de Infekschoonstallen dörslaan doot. Tominnst steekt sik opstünns mehr Lüüd an. Un een mutt dormit reken, dat ok wedder mehr vun jüm dor böös Last mit hebbt, see Senaatsspreker Marcel Schweitzer. De Senaat will nich vör tokamen Week fastleggen, woans dat wiedergahn schall mit de Masken an de School. / Stand: 27.10.2021, Klock 9:30

