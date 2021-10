Stand: 27.10.2021 09:30 Uhr Warnstreiks in’n Öffentlichen Deenst

Mehr Geld in den Öffentlichen Deenst – dor wüllt de Anstellten vundaag mit en Warnstreik op daal. Se laat den helen Dag lang jümehr Arbeit liggen. Op’t Amt kann dat een oder anner vundaag wat länger duern, to’t Bispeel wenn dat üm den Utwies oder dat Auto gahn deit. Ver.di verlangt tominnst hunnertföfftig Euro mehr Lohn in’n Maand. De Arbeitsgevers meent, dat weer nich to schaffen. Dat geiht üm mehr Geld för goot söventigdusend Anstellten in de Stadt, so Ver.di. / Stand: 27.10.2021, Klock 9:30

