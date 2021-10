Stand: 27.10.2021 09:30 Uhr Füer in Billsteed

In en Inrichten för Jugendhölp in Billsteed hett dat in de Nacht brennt. En Mann, de dor wahnt, hett sik an’t Been wat daan, as he ut’t Finster in de eerste Etaasch rutsprungen is. Ok een anner een hett en beten wat afkregen. De Füerwehr weer mit föfftig Lüüd in’n Billstedter Mühlenweg togang. De Polizei ünnersöcht, woso dat anfungen hett to brennen. / Stand: 27.10.2021, Klock 9:30

