Stand: 27.10.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag fangt diesig an, an’n Namiddag warrt dat en beten heller. Hier un dor kann dat Spütterregen geven. De Temperaturen klattert op föffteihn bet sössteihn Graad. Opstünns sünd dat dörteihn Graad an de Bill. Morgen waagt sik de Sünn denn wedder rut un dat warrt jüst so warm as vundaag. / Stand: 27.10.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.10.2021 | 09:30 Uhr