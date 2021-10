Stand: 26.10.2021 09:30 Uhr Brück weg, Tunnel her

Wat dat Afrieten vun de Köhlbrandbrück in'n Hamborger Haven angeiht, dor staht nu de Plaans fast. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat de Brück in föffteihn Johr weg ween schall. De Arbeiden dorför schüllt laatstens Anfang tweedusendveerundörtig losgahn. So hett sik dat de Havenverwaltung HPA överleggt. De Brück is düchtig möör, un as Ersatz wüllt se mit en Tunnel ünner de Elv langs. // Stand: 26.10., Klock 09:30

