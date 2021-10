Stand: 26.10.2021 09:30 Uhr Parlaments-Saison geiht los

De ne'e Bunnsdag dröppt sik vundaag to siene eerste Sitten. Mit dorbi sünd ok sössteihn Afordnete ut Hamborg - merrnmang ok en poor, de to’n eersten Maal wählt worrn sünd, to'n Bispeel de Gröne Till Steffen oder Franziska Hoppermann vun de CDU. // Stand: 26.10., Klock 09:30

