Stand: 26.10.2021 09:30 Uhr Kokain-Perzess vör't Landgericht

Se schüllt tunnenwies Kokain över den Hamborger Haven insmuggelt hebben - dorüm staht vunaf hüüt ölven Mannslüüd vör't Hamborger Landgericht. De Staatsanwaltschop geiht dorvun ut, dat de Tweeundörtig bet Fiefunföfftig-Johrigen to en internatschonale Smuggelband‘ dortohören doot. Dree vun jem arbeidt in Bedrieven in de Havenlogistik, twee sünd sülvstständig as Fohrünnernehmers. // Stand: 26.10., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.10.2021 | 09:30 Uhr