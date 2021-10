Stand: 26.10.2021 09:30 Uhr Törkei smitt Diplomaten doch nich rut

De düütsche Botschafter blifft in de Törkei. He un negen annere Diplomaten warrt nich ut dat Land rutschickt. Jüst dormit harr de törksche Präsident Recep Tayyip Erdogan droht. De Botschafters harrn nämmich verlangt, dat dor en inhafteerten Kulturförderer ut'n Kaschott wedder rutlaten warrt. Nu hebbt se toseggt, se wullen sik in de Törkei nich inmischen in de so nöömten "inneren Angelegenheiten". // Stand: 26.10., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.10.2021 | 09:30 Uhr