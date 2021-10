Stand: 26.10.2021 09:30 Uhr Ut'n tweten Stock dalstörrt'

In Wandsbek is en junget Poor rünnerfullen vun en Balkon, un de höört to jem ehr Wahnung in'n tweten Stock to. De negenteihnjohrige Fro is nu in't Krankenhuus, un dat geiht üm Leven un Dood. De twintigjohrige Mann is swoor to Schaden kamen. Wat dor güstern in den Buschrosenweg nipp un nau passeert is, lett sik noch nich seggen. De Polizei meent, dat weer woll en Unfall. // Stand: 26.10., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.10.2021 | 09:30 Uhr