Stand: 25.10.2021 09:30 Uhr Ampel-Koalitschoon

Gauer rut ut de Köhl-Energie – dat hebbt sik SPD, Gröne un FDP för jümehre plaante Ampel-Koalitschoon vörnahmen. Hamborgs Eerste Börgermeister Peter Tschentscher hett dorto seggt, dat he ok dorför is, man he hett ok kloor maakt, dat de anner Energien, de nawassen doot, gauer utboot warrn mööt. Bavento hett Tschentscher in’t Eerste ok meent, he is seker, dat Olaf Scholz in söss Weken ok wirklich vun‘n Bunnsdag to’n ne’en Kanzler wählt warrt. //Stand 25.11.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.10.2021 | 09:30 Uhr