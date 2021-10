Stand: 25.10.2021 09:30 Uhr Unfall op de A1

Autofohrers op de A1 in Richten Norden, de bruukt hüüt Fröh mehr Tiet. De Autobahn is na en LKW-Unfall bi Bad Oldesloe in groten Ümfang spaart. De Laster weer gegen de Middelplaank prallt, op de Siet kippt un denn is dorwat Gefährlichet utlopen, wa he laden harr. De Fohrer is to Schaden kamen un liggt nu in’t Krankenhuus. Woveel sik dat dor noch staut, dat höört se glieks ut uns Verkehrszentrum an’n Rothenboom. //Stand 25.10.2021 Kl. 9:30

