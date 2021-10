Stand: 25.10.2021 09:30 Uhr Jungelüüdwoort vun’t Johr

„Cringe“ is dat Jungelüüdwoort vun’t Johr. Dat hett de Langenscheidt-Verlag künnig maakt. „Cringe“ meent wat, dat en pienlich oder schaneerlich is. Junge Lüüd hebbt sülvst in mehrere Runnen över jümehr leevstet Woort afstimmt. Dat se sülvst de Wahl vun’t Jungelüüdwoort maakt, dat geiht eerst siet verleden Johr. Vörher weren blots wussen Lüüd fraagt worrn, wat ümmer wedder för Diskussionen sorgt harr. //Stand 25.10.2021 Kl. 9:30

