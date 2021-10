Stand: 25.10.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Ok wenn dat hüüt eerstmal Nevel un Wolken gifft, schient ok noch de Sünn en Tiet lang. Later kaamt ümmer mehr Wulken un to’n Avend hen treckt dat richtig to, blifft aver meist dröög bi bet to dorteihn Graad. Opstunns meet wi bi ju in Bardörp dree Graad. Morgen gifft dat eerst dichte Wulken un af un to kümmt ok wat daal. Later lockert dat en beten op un namiddags is dat ok meist dröög bi bet to dörteihn Graad. // Stand 25.11.2021 Kl. 9:30

