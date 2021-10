Stand: 22.10.2021 09:30 Uhr Weniger ne’e Wahnungen in Hamborg

Hamborg kunn dat düt Johr dat eerste Mal nich schaffen, 10.000 ne’e Wahnungen to boen. Dat hett sik de Stadt för jeedeen Johr vörnahmen. Düt Johr gifft dat betnu söventeihn Perzent weniger Bogenehmigungen. Liggen deit dat an Corona un an to wenig Bomaterial, weet de Senat. Bet Enn September sünd blots fiefdusendfiefhunnert ne’e Wahnungen genehmigt worrn. / Stand: 22.10.2021, Klock 9:30

