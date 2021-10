Stand: 22.10.2021 09:30 Uhr Keen Utweg bi hoge Energiepriesen

Se hebbt lang tohoopseten un snackt – man eenig worrn sünd se nich. De Staats- un Regerensböversten hebbt güstern Avend bi dat Drapen vun de EU in Brüssel keen gemeensamen Kurs funnen, üm gegen de hogen Energiepriesen gegenan to gahn. De Staten wüllt sik erstmal blots nipp un nau bekieken, wo dat an liggen deit, dat de Priesen so hooch gahn sünd. / Stand: 22.10.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.10.2021 | 09:30 Uhr