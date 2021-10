Stand: 22.10.2021 09:30 Uhr Storm flaut af

De eerste Harvststorm vun’t Johr is in de Nacht düütlich flauer worrn. In Hamborg weern Polizei un Füerwehr vunwegen dat Unwedder nich mehr togang. Güstern Avend müss de Polizei noch en negen Johr ole Deern helpen – se weer an’n Fischmarkt vun’t Water inslaten. / Stand: 22.10.2021, Klock 9:30

