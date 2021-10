Stand: 22.10.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat wulkendüüster un dat gifft jümmers wedder wat Natts vun baven. An laten Namiddag warrt dat weniger. De Temperaturen schafft dat blots op acht bet negen Graad. Opstünns sünd dat söven Graad op St. Pauli. De Wind dorto blaast vun Süüdwest bet Noordwest mit starke bet stöörmsche Böen. Af un an gifft dat ok Stormböen. Wohrschau: An’n Avend Gefohr vun en Stormfloot mit een bet een Meter föfftig över dat middlere Hoochwater. Morgen wesselt sik Sünn un Wulken bi twölf bet dörteihn Graad af. / Stand: 22.10.2021, Klock 9:30

