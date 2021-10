Stand: 21.10.2021 09:30 Uhr Storm in Hamborg

Storm "Ignatz" is bi uns in de Stadt ankamen. De Füerwehr müss al söventeihn Mal rut: In de mehrsten Fäll hett se Bööm un Äst vun de Straten rümt. In Ohlsdörp sünd opstunns de Höchtenretters utrückt. Dor is en groten Boom op en Huus mit veer Stockwarken rasselt. De Füerwehr is vunmorgen al in Lohbrügge, Billstedt un Rahlsteht buten ween. Bet nu is in Hamborg keeneen verletzt. | Stand 21.10.2021 Kl. 9:30

