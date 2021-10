Stand: 21.10.2021 09:30 Uhr Verkehrspolitik in Hamborg

In de Hamborgsche Börgerschop hett dat en Debatt över Verkehrspolitik geven. In de Ogen vun CDU un AfD is Hamborg in'n Ogenblick en Stau-Stadt. De Grönen hefft dor en anner Sicht op: Hamborg weer en digital Modell-Stadt för Verkehr in Europa warrn. Enig sünd sik de Parteien bi de U4. De schall in Tokunft bet na Willemsborg föhren. Bet nu is End an de Elvbrüchen. Mehrere Strecken ward graad ünnersöcht. | Stand 21.10.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.10.2021 | 09:30 Uhr