Stand: 21.10.2021 09:30 Uhr Ampel-Parteien verhannelt

Vun vundaag af an verhannelt SPD, Gröne un FDP tosamen över en Koalitschon in'n Bunn – un ok veele Politikers ut Hamborg sünd mit dorbi. In üm un bi jede twete vun de tweeuntwintig Arbeitsgruppen sitt een mit binnen. För de SPD sünd to'n Bispeel Börgermeester Peter Tschentscher un Soziaalsenatorsche Melanie Leonard mit an'n Disch. För de Grönen sünd ünner annern Katharina Fegebank un de ole Justizsenater Till Steffen in Berlin mit dorbi. | Stand 21.10.2021 Kl. 9:30

