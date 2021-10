Stand: 21.10.2021 09:30 Uhr Stüerbedrug weltwiet

De Schaden dör Stüerbedrug mit Aktien is veel gröter as dat bet nu bekannt ween is. Weltwiet geiht dat üm tominnst eenhunnertföfftig Milliarden Euro, dorvun dörtig Milliarden alleen in Düütschland. Dat hett en internatschonal Team vun Journalisten rutfunnen: Ok dat NDR-Magazin Panorama is mit dorbei ween. In düsse Cum-Ex-Hannels is ünner anner de Hamborger Warburg-Bank verwickelt ween. | Stand 21.10.2021 Kl. 9:30

