Stand: 21.10.2021 09:30 Uhr Kassendokters mit ne'n Baas

De ne'e Baas vun de Hamborger Kassendokters is John Afful. De fiefunföfftig Johr Ool folgt op Walter Plassmann, de ut Üllersgrünn utscheidt. John Afful arbeid al sövenuntwintig Johr för de Verenigen vun de Kassendokters. He is'n studerten Volkswirt un is bet nu för Fragen vun't Afreken tostännig ween. | Stand 21.10.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.10.2021 | 09:30 Uhr