Stand: 19.10.2021 09:30 Uhr Corona-Regeln

Na‘n Frisöör, na de Massage oder to’n Inköpen ahn Mask op’n Gesicht. Dat schall bald mööglich ween in Hamborg. Överall dor, wo G2 gellen deit. Wat NDR 90,3 to weten kregen hett, will de Senaat de Regeln för Impte un de , de en Infektschoon överstahn hebbt noch mehr lockern. Supermärkte un Drogerien hebbt aver keen Wahl, se mööt immer noch alle Mann rinlaten un de mööt denn ok en Mask ophebben. //Stand 19.10.21 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.10.2021 | 09:30 Uhr