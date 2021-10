Stand: 19.10.2021 09:30 Uhr Köhlbrandbrüch sparrt

Vun Klock twee hüüt in de Fröh af an is se na vele Stunnen wedder free – de Köhlbrandbrüüch. Dor weer jo güstern Namiddag en Lastwagen ümkippt. As se em dor weg hoolt hebbt, müssen se de Brüüch an’n Avend in de Richten vun Veddel dicht maken. Later weer se deels sogor ganz sparrt. Dörch den Unfall is aver nüms to Schaden kamen. //Stand 19.10.2021 Kl. 9:30

