Stand: 19.10.2021 09:30 Uhr Ampel Koalitschoon

Se wüllt dat mitenanner versöken: SPD, Gröne un de FDP verhannelt över en Koalitschoon. Un dat geiht woll noch düsse Week los. Eerst wüllt se Arbeidsgruppen billen, üm to verhanneln. Mag ween, dat dat ok al dorop henwiest, wo later de Ministerien opdeelt sünd. Bet Wiehnachten wüllt se dat denn schafft hebben, en Regeren optostellen. //Stand 19.10.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.10.2021 | 09:30 Uhr