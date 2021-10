Stand: 19.10.2021 09:30 Uhr BILD-Chef mutt Hoot nehmen

Vunmorgen steiht he woll noch in’t Impressum, man to mellen het he nix mehr. De Medienkunzeern Axel Springer hett den Chef vun de BILD-Zeitung vör de Döör sett. Julian Reichelt warrt vörsmeten, dat he sien Macht missbruukt hett. He harr woll wat mit mehrere Mitarbeiterschen vun de BILD. Nadem de „New York Times“ dat opdeckt harr, hett Springer em güstern Avend rutsmeten. //Stand 19.10.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.10.2021 | 09:30 Uhr