Stand: 19.10.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt hebbt wi ornlich Wulken, lockert meist gor nich op. Eerst is dat noch dröög, man to’n laten Namiddag un Avend hen kümmt Regen. Dat Ganze bi bet to söventeihn Graad. Opstunns meet wi bi ju in Wandsbeek teihn Graad. Morgen lockert dat eerst op un is dröög, man denn treckt dat wedder to un to’n Middag oder Namiddag kümmt ok wat daal. Avends kann dat ok gewiddern. Wi kriegt bet to twintig Graad. // Stand 19.10.2021 Kl. 9:30

