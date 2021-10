Stand: 18.10.2021 09:30 Uhr Deerns un Jungs gaht wedder na School

De Harvstferien sünd vörbi, un dat bedüdt, an de Hamborger Scholen gellt siet vundaag wedder de Präsenzplicht. Betto hebbt de Schölerinnen un Schölers noch to Huus lehren dröfft. Nu geiht sowat blots noch denn, wenn de Gesundheit vun de Kinner oder de Öllern dull in Gefohr ween schull. Üm Massenanstekereen mit Corona na de Ferien to verhinnern, dor mööt de Deerns un Jungs sik disse Week dree Maal testen un nich twee Maal, so as sünst.

