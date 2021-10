Stand: 18.10.2021 09:30 Uhr FDP will sik entscheden

Verhanneln över en Ampel-Koalitschoon oder nich? Bi disse Fraag will sik vundaag de FDP fastleggen. Partei-Baas Christian Lindner glöövt, dat warrt dorto kamen. He sä in den ARD-Bericht ut Berlin, nu geev dat en Schangs för't Moderniseern vun de Gesellschop, den Staat un de Weertschop. Wenn bi de FDP dat Präsidium un de Vörstand dorför sünd, denn kunn dat noch in de lopen Week losgahn mit dat Verhanneln mit de SPD un de Grönen. Disse beiden Parteien hebbt ja al "jo" seggt.

