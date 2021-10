Stand: 18.10.2021 09:30 Uhr Besapen un Metz in de Hand

En besapen Jungkeerl hett an't Wekenenn Fohrgäst mit en Metz bedroht - toeerst an'n S-Bahnhoff Willemsborg un denn in de Bahn. De Twintigjohrige schall ok mit en Buddel smeten hebben. Sekerheitslüüd hebbt denn de Bahn in Neegraven anhollen. Dor hett de Besapene ok Polizisten beschimpt un is op jem losgahn. Een vun de Beamten is dorbi to Schaden kamen. Den Mann hebbt se fastnahmen, un he harr een Komma negen Promill.

