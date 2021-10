Stand: 18.10.2021 09:30 Uhr Maleschen mit de Lava

Op dat Kanaren-Eiland La Palma, dor löppt en tweten Lavastroom op de Küst to. De is över dusend Graad hitt un warrt woll vundaag an't Meer ankamen. Dat Problem dorbi: Wenn de Lava mit dat Soltwater tosamenkummt, denn kann dor giftigen Damp opstiegen. Ut Vörsicht müssen al güstern all Flegers vun un na La Palma an de Eerd blieven.

