Stand: 15.10.2021 09:30 Uhr Öven in’n Haven

Wat schall een maken, wenn op en Schipp na Hamborg hen en Süük utbreken deit? För so en Fall maakt sik vundaag Hölpslüüd un Behöörden praat un öövt dat denn nochmal ganz groot. Klock negen hebbt se dor in dat Cruise Center Steenwarder mit losleggt. Üm un bi dreehunnert Lüüd sünd mit bi un kiekt, woans se sowat tohoop henkriegen doot. De Saken, de denn bi dat Öven bi rutsueren doot, de schüllt denn ok annere Havens bruken künnen.

// Stand: 15.10.2021, Kl. 9:30

