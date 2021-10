Stand: 15.10.2021 09:30 Uhr Inbörgern

Ümmer mehr Syrers warrt in Hamborg to düütsche Staatsbörgers. Düt Johr hebbt üm un bi dusendsövenhunnert syr’sche Manns- un Froonslüüd en Andrag dorto stellt. Dat sünd rund hunnertsösstig Perzent mehr vergleken mit dat Johr dorvör. Un ünnertwüschen sünd dat meist jüst so veel Syrers as Afghanen.

