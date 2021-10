Stand: 15.10.2021 09:30 Uhr Verbreken in Norwegen

Vundaag steiht he bi’n Haftrichter för’t Brett, de Attentäter, de dat woll maakt hebben schall in Norwegen. Noch is unkloor, wat de Attack nu en Terrorakt ween is. Dat gifft man Anteken, dat de sövenundörtig Johr ole Keerl to’n Islam wesselt is un dat he in sien Denken un Doon harter worrn is. He hett güstern in Kongsberg mit Piel un Bagen fief Minschen ümbröcht hatt.

