Stand: 15.10.2021 09:30 Uhr Düre Energie

Benzin, Heizöl un Stroom - dat allens warrt dürer un dorüm will nu de Soziaalverband VdK för armere Lüüd en Utgliek hebben. So as de Verband dat seggt, so kunnen sik al vör twee Johr twee Millionen Minschen dat nich leisten, in jümehr Wahnung richtig intoböten. De VdK will dorüm nu, dat dat Wahngeld ropsett warrt un dat een de Lüüd, de wenig verdenen doot, wat to bistüern deit, so dat se dormit denn Reedschopen köpen künnt, wo se Stroom bi sporen doot.

