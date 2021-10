Stand: 15.10.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

…un dor kriegt wi vundaag vun allens wat af: Hüüt Vörmiddag Regen, hüüt Namiddag Sünn. Un de Temperaturen liegt opstunns bi ölven Graad in Fuhlsbüddel un later an’n Dag gaht se denn noch rop op bet to veerteihn Graad. Un noch’n poor Wöör to’t Wekenenn: Veel Wulken, beten Sünn, wenig Regen un dat denn bi Temperaturen vun üm un bi twölf Graad.

// Stand: 15.10.2021, Kl. 9:30

