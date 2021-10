Stand: 14.10.2021 09:30 Uhr Verbreken in Norwegen

Grulig un gräsig – mit düsse Wöör hett de norweegsche Ministerpräsident Jonas Störe dat beschreven, wat in de Lüttstadt Kongsberg passeert is. En Mann harr dor mit Piel un Bagen fief Minschen dootschaten un twee to Schaden bröcht. De norweegsche Polizei hett den Mann fastnahmen. Se gaht dorvun ut, dat he keen Hölpslüüd harr. / Stand: 14.10.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.10.2021 | 09:30 Uhr