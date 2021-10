Stand: 14.10.2021 09:30 Uhr Corona-Hölp

Hamborg verlangt achtig Millionen Euro Corona-Hölp trüch. Gellen deit dat för teihndusende Solo-Sülvststännigen un lüttere Bedrieven in de Stadt. Wokeen dat Geld kregen hett, de mutt nu nawiesen, dat dat ok rechtens weer. Dat geiht üm de Tiet vun den eersten Lockdown vör annerhalf Johr. Anners mutt dat Geld an de Stadt trüch överwiest warrn. / Stand: 14.10.2021, Klock 9:30

