Stand: 14.10.2021 09:30 Uhr Luftfilter för Hamborger Scholen

Ok de Hamborger Scholen hebbt dat Thema Corona noch wieder bi’n Wickel. Wenn de Ünnerricht tokamen Week wedder anfangt, denn schall in jeedeen Klassenruum en Luftfilter stahn un de Schölers vör Viren wohren. Bet to’t Enn vun de Harvstferien schüllt dor all Scholen mit utstaffeert warrn. Man de Finstern opmaken un Luft in de Rüüm rinlaten, dat mööt se ok wieder. Un jeedeen mutt ok wieder en Mask opsetten, tominnst bet Enn November. / Stand: 14.10.2021, Klock 9:30

