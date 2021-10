Stand: 14.10.2021 09:30 Uhr Hamborg is jung

Narms in Düütschland sünd de Minschen so jung as in Hamborg. Dat kann een ut de Tallen vun de Versekerungswirtschop rutlesen. In’n Snitt sünd de Lüüd hier in de Stadt tweeunveertig Komma een Johr oolt. An’n öllsten sünd de Börgerslüüd in Mekelnborg-Vörpommern – mit meist negenunveertig Johr. / Stand: 14.10.2021, Klock 9:30

