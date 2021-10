Stand: 13.10.2021 09:30 Uhr William Shatner flüggt na ’t All

De „Star Trek“ – Schauspeler William Shatner sall vundaag to ‘t eerste Mal wohrhaftig na’t All hen flegen. De Negentigjohrige is sünnerlich dörch siene Rull as Captain Kirk bekannt. Sien Utfloog na ‘n Weltruum hen warrt he mit en Kapsel vun de Firma vun Amazon-Grünner Jeff Bezos maken. Shatner warrt denn de öllste Minsch ween, de na den Weltruum henflagen is. // Stand 13.10.2021, Kl. 9:30

