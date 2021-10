Stand: 13.10.2021 09:30 Uhr Zverev in’t Achtelfinaal

De Hamborger Tennisprofi Alexander Zverev steiht bi ’t Turnier in ‘t kalifornsche Indian Wells in ’t Achtelfinaal. He hett Andy Murray mit söss to veer un söven to söss slaan. // Stand 13.10.2021, Kl. 9:30

