Stand: 12.10.2021 09:30 Uhr Football: Düütschland bi de WM

De düütsche Football-Natschonaalmanschop maakt bi de Weltmesterschop in Katar tokamen Johr mit. Dat steiht al mal fast. Dat Team hett sik vör de Tiet dorför qualifizeert. Se hebbt güstern Avend mit en veer to null gegen Noordmazedonien wunnen. Kai Havertz hett dat DFB-Team in Föhren bröcht. Tweemal hett Timo Werner drapen, ehrdat Jamal Musiala den Endstand kloor maken kunn. // Stand 12.10.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.10.2021 | 09:30 Uhr