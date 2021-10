Stand: 11.10.2021 09:30 Uhr Verkehrskungress

In Hamborg föhrt vundaag de erste S-Bahn in Düütschland los, de keen Fohrer mehr hett. Op de Test-Streek na Bardörp sünd de Töög all negentig Sekunden unnerwegens. Dat Pilotprojekt geiht to de glieke Tiet los as de ITS-Kungress in Hamborg. Dat is de gröttste Verkehrskungress vun de Welt Se rekent mit Teihndusend Lüüd, de na dat Messegelänn henkaamt. Bi den Kungress geiht dat dorüm, wo en in Tokunft klimafröndlich mobil ween kann. //Stand 11.10.21 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.10.2021 | 09:30 Uhr