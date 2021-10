Stand: 11.10.2021 09:30 Uhr Sondeerungs-Gespreken

Teihn Stunnen lang wüllt se vundaag över en Ampel-Koalitschoon snacken: SPD, Gröne un FDP maakt vun vunvörmiddag af an wieder mit jümehre Sondeerungs-Gespreken. Ok morgen un Freedag wüllt se sik drapen. Achteran warrt FDP un Gröne seggen, wat se nu, nadem se sondeert hebbt, ok mit de SPD över en Koalitschoon verhannelt wüllt oder nich. // Stand 11.10.2021 Kl. 9:30

