Stand: 11.10.2021 09:30 Uhr Uni wedder in Präsenz

Vundaag gaht se wedder los, de Vörlesen an de Universität Hamborg. Na dree Semesters, wo se meist blots digitaal lehrt hebbt, gifft dat de meisten Lehrveranstalten nu wedder in Präzenz. Op dat Uni-Gelänn gellt de Dree-G-Regel. Studenten, de an Seminare oder Vörlesen deelnehmen wüllt, de mööt impt oder test ween oder en Infektschoon överstahn hebben. Dormit se dat nawiesen köönt, mööt se sik registreeren laten. //Stand 11.10.2021 Kl. 9:30

