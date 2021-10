Stand: 11.10.2021 09:30 Uhr Online-Bedreger op de Spur

Ermittlers ut Neddersassen un Meckelnbörg-Vörpommern, de sünd Online-Anlagen-Bedregers op de Schliche kamen. Alleen in Düütschland schüllt bummelig eendusend Anlegers üm un bi Foffteihn Millionen Euro verloren hebben. In ganz Europa schall de Schaden mehrere Hunnert Millionen Euro groot ween. Verleden Week hebbt dorüm Speziaalkräfte vun de Polizei Hüüs un Büros in Bulgarien, de Nedderlannen, de Ukraine un op Zypern dörchsöcht. //Stand 11.10.2021 Kl. 9:30

