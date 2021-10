Stand: 08.10.2021 09:30 Uhr Höger Strafen

Dat Parken op’n Fohrradweg oder dat Föhren bi Root - dat allens schall nu noch duller wat bestraaft warrn. De Bunnsraat stimmt vundaag över den ne’en Straafgeldkatalog af. Dor steiht denn ok blangen anner Saken binnen, dat de Lüüd, de veel to gau föhren doot, dor denn mehr wat för betahlen mööt. Statts fiefundörtig Euro kösst dat denn in’e Tokunft söventig Euro, wenn een in’e Oortschaft bet to twintig Kilometer in’e Stünnen to flink ünnerwegens is. Ok Autofohrers, de keen Rettungsweg billen doot, de mööt denn wat mehr an Straaf betahlen.

Stand: 08.10.2021, Kl. 9:30

