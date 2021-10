Stand: 08.10.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

…warrt vundaag noch mal so schöön as güstern. Poor Wulken sünd mit bi, dat blifft aver dröög bi Temperaturen vun bet to achtteihn Graad. Opstunns sünd dat söss Graad in Fuhlsbüddel. Morgen is dat denn ehrder ’n beten grau, man an‘n verkoopsopen Sünndag, dor warrt dat denn ok noch mal wedder schöön mit’n poor Wulken bi üm un bi föffteihn Graad.

08.10.2021

